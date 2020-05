Šéf OSN: K šíreniu vírusu dopomohlo aj ignorovanie odporúčaní WHO

Ženeva/New York 18. mája (TASR) - Naša planéta platí vysokú cenu za to, že mnohé krajiny ignorovali odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) proti šíreniu nákazy nového druhu koronavírusu. V pondelok to vyhlásil generálny tajomník OSN António Guterres pri príležitosti začiatku výročného zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA). Informovala o tom agentúra AFP.



"Rôzne krajiny sa riadili rozličnými, niekedy protichodnými stratégiami a teraz platíme vysokú cenu," povedal šéf OSN, ktorý sa k účastníkom prihovoril z New Yorku prostredníctvom videohovoru.



Koronavírus SARS-CoV-2 sa podľa jeho slov dokázal globálne šíriť, pretože krajiny proti nemu nebojovali spoločne.



"V našej reakcii na (ochorenie) COVID-19 sme videli určitú solidaritu, ale veľmi málo jednoty," povedal Guterres.



V dôsledku toho, že mnoho krajín ignorovalo odporúčania WHO, "sa vírus rozšíril do celého sveta a teraz sa presúva na južnú pologuľu, kde jeho vplyv môže byť ešte ničivejší".



Guterres zároveň vyzval krajiny, aby zvýšili svoje finančné príspevky pre WHO, aby tak táto agentúra OSN mohla podporovať rozvojové krajiny.



Svetové zdravotnícke zhromaždenie je najvyšším rozhodovacím orgánom WHO.