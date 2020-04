Koronavírus spôsobil najhoršiu globálnu krízu od druhej svetovej vojny

New York 1. apríla (TASR) - Pandémia koronavírusu je najhoršou celosvetovou krízou od druhej svetovej vojny, vyhlásil v utorok generálny tajomník OSN António Guterres. Zároveň vyjadril obavy, že pandémia môže vyvolať konflikty po celej zemeguli.



Guterres uviedol, že rozsiahlu krízu zapríčiňuje "ochorenie, ktoré predstavuje hrozbu pre každého na svete..., a prispievajú k nej aj ekonomické dopady, ktoré vyvolajú recesiu, aká pravdepodobne nebude mať obdobu v celej nedávnej minulosti".



"Kombinácia oboch faktov a riziko, že to zvýši nestabilitu, zhorší nepokoje a vyostrí konflikty, to všetko spolu v nás vyvoláva presvedčenie, že ide o najťažšiu krízu, akej čelíme od druhej svetovej vojny," povedal novinárom šéf OSN, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Organizácia Spojených národov (OSN) so sídlom v New Yorku bola založená na konci vojny v roku 1945 a má 193 členských štátov.



"Dôraznejšia a účinnejšia reakcia (na krízu)... je možná jedine vtedy, ak budeme súdržní, ak sa všetci zjednotíme a zabudneme na politické hry a pochopíme, že v stávke je osud ľudstva," dodal Guterres.



Ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom zabilo vo svete celkovo vyše 40.000 ľudí a spôsobuje ničivé ekonomické škody.



"Ani zďaleka ešte nemáme globálny balík pomoci pre rozvojový svet, aby si vytvoril podmienky na potlačenie ochorenia a na riešenie dramatických následkov," upozornil šéf OSN a spomenul nezamestnanosť či krach malých firiem.



"Pomaly sa hýbeme správnym smerom, ale musíme zrýchliť a musíme urobiť viac, ak chceme vírus poraziť," dodal Guterres.



OSN vytvorila v utorok nový fond na pomoc rozvojovým krajinám, čo sa podarilo po minulotýždňovej výzve, aby darcovia venovali financie chudobným a konfliktom trpiacim krajinám.



Guterres tiež varoval, že nákaza koronavírusom sa môže z chudobných krajín, predovšetkým afrických, vrátiť a znova zasiahnuť bohaté štáty a že môžu zomrieť milióny ľudí.