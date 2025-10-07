< sekcia Zahraničie
Šéf OSN na výročie útoku Hamasu volá po prepustení rukojemníkov
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň predstavil 20-bodový mierový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorý zahŕňa správu tohto územia po vojne.
Ženeva 7. októbra (TASR) - Generálny tajomník António Guterres v utorok na druhé výročie útoku militantného hnutia Hamas na Izrael vyzval na okamžité a bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov a ukončenie bojov v Pásme Gazy, v Izraeli a v regióne. Situáciu v palestínskej enklávy označil za humanitárnu katastrofu v rozsahu, ktorý sa dá len ťažko predstaviť. Informovala o tom agentúra AFP.
Hamas a ďalšie palestínske ozbrojené skupiny v tento deň presne pred dvomi rokmi spustil podľa Guterresa „odporný teroristický útok“ na juh Izraela, pri ktorom militanti „brutálne“ zavraždili viac ako 1250 Izraelčanov a cudzincov a ďalších vyše 250 ľudí odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.
„Pripomeňme si všetkých, ktorí boli zabití a utrpeli strašné násilie. Hrôza toho temného dňa zostane navždy vrytá do pamäti nás všetkých,“ uviedol vo vyhlásení Guterres s tým, že rukojemníci sú stále zadržiavaní v žalostných podmienkach. V zajatí ich naďalej zostáva 47, z toho 25 je podľa izraelskej armády po smrti.
„Už som to povedal mnohokrát a dnes to opakujem s ešte väčšou naliehavosťou: bezpodmienečne a okamžite prepustite rukojemníkov a ukončite utrpenie všetkých. Ide o humanitárnu katastrofu v rozsahu, ktorý presahuje chápanie,“ vyhlásil šéf OSN. „Prestaňte obetovať životy a budúcnosť civilistov. Po dvoch rokoch traumy si musí zvoliť nádej. Teraz,“ uviedol.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň predstavil 20-bodový mierový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorý zahŕňa správu tohto územia po vojne. Izrael s plánom súhlasil a Hamas v piatok oznámil, že akceptuje niektoré body, avšak o ďalších je podľa neho potrebné rokovať. Ochotu vyjadril napríklad v súvislosti s prepustením všetkých izraelských rukojemníkov.
Guterres označil Trumpov návrh za príležitosť, ktorej sa treba chopiť v záujme ukončenia tejto „tragickej“ vojny. Na zabránenie ďalšiemu krviprelievaniu a prípravu cesty k mieru je podľa neho nevyhnutné nastoliť trvalé prímerie a dôveryhodný politický proces.
„Pri tejto vážnej výročnej pripomienke si uctime pamiatku všetkých obetí tým, že budeme pracovať na jedinej ceste vpred: spravodlivom a trvalom mieri, v ktorom Izraelčania, Palestínčania a všetky národy regiónu žijú vedľa seba v bezpečí, dôstojnosti a vzájomnej úcte,“ dodal Guterres.
Izraelská armáda v odvete za útok palestínskych skupín zo 7. októbra 2023 spustila proti Hamasu v Pásme Gazy vojenské ťaženie zo vzduchu, zeme a mora, ktoré pokračuje nezmenšenou silou a ktoré túto pobrežnú enklávu zdevastovalo a vyhnalo z domovov približne dva milióny jej obyvateľov. Bombardovanie a pozemné operácie si podľa údajov gazských úradov, ktoré OSN považuje za spoľahlivé, vyžiadali dosiaľ najmenej 67.160 mŕtvych.
