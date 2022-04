Šéf OSN nateraz humanitárne prímerie na Ukrajine neočakáva

New York 13. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu vyhlásil, že dosiahnutie "celkového prímeria na Ukrajine sa zdá nateraz nepravdepodobné". Podľa agentúry AFP tým naznačil, že OSN stále čaká na odpovede Ruska na konkrétne návrhy týkajúce sa evakuácie civilistov a poskytovania pomoci.



"Išlo o našu výzvu z humanitárnych dôvodov, ale zdá sa, že to nie je možné," povedal Guterres na tlačovej konferencii, kde predstavil správu o zisteniach a odporúčaniach týkajúcich sa globálneho vplyvu vojny na Ukrajine.



Guterres nedávno vyslal do Moskvy a Kyjeva námestníka generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martina Griffithsa, aby s krajinami zúčastnenými na konflikte bezodkladne hľadal možnosti, ako dosiahnuť na Ukrajine humanitárne prímerie.



Humanitárne organizácie sa opakovane pokúšali evakuovať civilistov z ukrajinských miest vrátane Mariupola, ktorý už niekoľko týždňov obliehajú ruské invázne vojská.



Po otázke novinárov, či sa domnieva, že sa na Ukrajine pácha "genocída", ako to v utorok povedal americký prezident Joe Biden, si šéf OSN dal pozor, aby tento výraz nepoužil, všíma si AFP.



"Genocída je prísne definovaná v medzinárodnom práve. A my v OSN sa spoliehame na konečné právne rozhodnutie príslušných súdnych orgánov," povedal. Zároveň podotkol, že vojnu na Ukrajine začal vyšetrovať Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v holandskom Haagu.



Guterres tiež naliehal na Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetovú banku, ktorých zástupcovia sa čoskoro zídu na jarnom zasadnutí vo Washingtone, aby uvoľnili peniaze pre rozvojové krajiny, ktoré trpia následkami invázie.



Podľa OSN až 69 krajín sveta – takmer tretinu z nich tvoria štáty v Afrike – pociťuje vplyv vojny na dodávkach potravín, energetických zdrojoch a finančných systémoch.



Ako pripomína agentúra Reuters, Rusko je významným svetovým vývozcom ropy a zemného plynu a Rusko a Ukrajina sú hlavnými producentmi obilia (tvoria spolu približne tretinu svetového exportu).