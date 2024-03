Šéf OSN navštívi pred útokom Izraela na Rafah hranicu Pásma Gazy

Káhira 23. marca (TASR) – Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v sobotu navštívi hranicu Pásma Gazy a Egypta. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Guterres svoj krok oznámil po tom, ako Izrael potvrdil svoj úmysel zaútočiť na neďaleké palestínske mesto Rafah aj bez podpory USA.



Šéf OSN počas návštevy plánuje zopakovať výzvu na humanitárne prímerie, hoci obnovený medzinárodný tlak zatiaľ nedokázal Izrael odradiť od ofenzívy v Rafahu, kam sa pred bojmi v ostatných častiach Pásma Gazy uchýlilo obyvateľstvo tejto enklávy.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil svoj úmysel pokračovať v útoku. Urobil tak napriek varovaniam, že tento krok spôsobí civilnému obyvateľstvu masové straty a zhorší humanitárnu krízu v Pásme Gazy.



"Dúfam, že získam podporu Spojených štátov, no ak to bude potrebné, urobíme to aj bez nej," oznámil v piatok Netanjahu ministrovi zahraničných vecí USA Anthonymu Blinkenovi, ktorý je v Izraeli na návšteve v rámci šiestej cesty po krajinách Blízkeho východu od vypuknutia vojny v Pásme Gazy.



Najnovší návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN žiadajúci okamžité prímerie v piatok bol odmietnutý, pretože Rusko a Čína vetovali tento americký návrh, ktorý arabské krajiny označili za príliš slabý. Nemenované diplomatické zdroje uviedli, že hlasovanie o novom razantnejšom návrhu boli zo soboty presunuté na pondelok, aby vznikol priestor na ďalšie rokovanie.



Izrael spustil ofenzívu v Pásme Gazy ako odvetu za útoky militantov z palestínskeho hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra. Počas ofenzívy zahynulo 32.070 Palestínčanov, uviedli zdravotnícke úrady na území pásma ovládanom Hamasom. Militanti tohto hnutia zabili pri spomínanom útoku na Izrael približne 1200 ľudí a niekoľko stoviek odvliekli do zajatia.