Šéf OSN navštívi v máji Moskvu

New York 29. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres navštívi v máji Moskvu, uviedla vo štvrtok ruská diplomatická misia pri OSN. Ide o cestu, ktorá sa koná uprostred rastúcej medzinárodnej kritiky Ruska, poznamenala agentúra AFP.



"Generálny tajomník navštívi Moskvu. Bude tam 12. a 13. mája," uviedol na tlačovej konferencii zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij.



"Očakávame veľmi plodné rokovania s ministrom zahraničia (Sergejom) Lavrovom. Dúfam, že bude pre neho (Guterresa) nachystaný veľmi intenzívny diplomatický a kultúrny program," dodal Poľanskij bez spresnenia, či je plánované aj stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Šéf OSN bude v Rusku diskutovať o viacerých témach - od Ukrajiny po Sýriu, ako aj o Líbyi, Afganistane, Mjanmarsku a ďalších konfliktoch a krízach, dodal Poľanskij.



Guterresova návšteva prichádza v čase, keď je Rusko vystavené čoraz väčšiemu medzinárodnému tlaku po obvineniach z kybernetických útokov, zasahovania do volieb a ďalších aktivít. Niekoľko desiatok ruských diplomatov nedávno vyhostili z viacerých krajín a roztržku so Západom ešte viac zvýraznili nové ekonomické sankcie proti Moskve, dodala AFP.