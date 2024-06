Šéf OSN: Nesmieme dovoliť, aby sa z Libanonu stalo ďalšie Pásmo Gazy

New York 21. júna (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres sa obáva eskalácie napätia medzi Izraelom, libanonským hnutím Hizballáh a mierovými jednotkami OSN. TASR o tom informuje v piatok na základe správy agentúry Reuters.



"Jediný unáhlený krok, jediná chyba môže zapríčiniť katastrofu, ktorá presiahne hranice krajín, no aj predstavivosti. Nesmieme dovoliť, aby sa z Libanonu stalo ďalšie Pásmo Gazy," uviedol Guterres.



Hizballáh s podporou Iránu útočí na Izrael už od začiatku vojny v Pásme Gazy. Vyjadruje tým solidaritu s hnutím Hamas, ktoré celý konflikt v Pásme Gazy odštartovalo 7. októbra. Izrael v reakcii na raketovú paľbu Hizballáhu následne zaútočil na juh Libanonu.



Iránska misia pri OSN v piatok uviedla, že Hizballáh dokáže ochrániť svoje hnutie, ako aj Libanon proti Izraelu. Preto varuje, že "zrejme nastal čas na to, aby sa tento nelegitímny systém sám zničil".



"Akékoľvek neuvážené rozhodnutie izraelského okupačného režimu s cieľom zachrániť sa môže uvrhnúť región do novej vojny," uviedla iránska misia OSN na sociálnej sieti X.



Mierové jednotky OSN (UNIFIL), ako aj Dozorná organizácia OSN pre dodržiavanie prímeria (UNTSO) sú rozmiestnené na juhu Libanonu, aby kontrolovali boje pozdĺž demarkačnej línie medzi Libanonom a Iránom. "Mierové jednotky sa na mieste snažia znížiť napätie a predísť chybe. Svet to však musí povedať jasne, okamžitá deeskalácia je nie len možná, ale aj nevyhnutná" zdôraznil Generálny tajomník OSN.