Šéf OSN ocenil úsilie Bagdadu smerujúce k znovuzískaniu stability

Bagdad 2. marca (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres pochválil Irak za repatriáciu svojich občanov zadržaných v susednej Sýrii pre podozrenie z väzieb na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS). Prisľúbil tiež medzinárodnú podporu úsilia krajiny o znovuzískanie stability a bezpečnosti. TASR správu prevzala v noci na štvrtok z agentúry AP.



Guterres je na návšteve Bagdadu, prvej po šiestich rokoch.



"Uvedomujeme si, že výzvy, ktorým Irak čelí, nevznikli zo dňa na deň. Sú výsledkom desaťročí útlaku, vojny, terorizmu, sektárstva a zahraničného zasahovania," povedal šéf OSN na tlačovej konferencii po boku irackého premiéra Muhammada Súdáního.



Guterres ocenil vytvorenie novej irackej vlády po rok trvajúcom politickom pate a "ambiciózny a perspektívny reformný program krajiny". Prisľúbil tiež, že OSN podporí systematické reformy a opatrenia na riešenie hroziaceho nedostatku vody v Iraku, ktorý podľa odborníkov ešte zhorší zmena klímy.



Takisto pochválil Irak za repatriáciu svojich občanov zo severovýchodnej Sýrie, najmä z tábora al-Hol, kde sa nachádzajú desaťtisíce žien a detí - predovšetkým manželky, vdovy a deti bojovníkov IS.



V nedeľu Irak repatrioval približne 582 ľudí z tábora do rehabilitačného centra neďaleko mesta Qayara južne od mesta Mósul. Podľa Guterresa sú tieto kroky Iraku "príkladom pre svet", pričom poznamenal, že mnoho žien a detí "zostáva naďalej uviaznutých v zúfalých podmienkach".



Vo štvrtok navštívi šéf OSN aj tábor pre vysídlených obyvateľov na severe Iraku a následne odcestuje do Irbílu na schôdzku s predstaviteľmi regionálnej vlády irackého Kurdistanu.