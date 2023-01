Šéf OSN odsúdil odporný teroristický útok vo východnom Jeruzaleme

New York 28. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres odsúdil piatkový krvavý útok pred synagógou vo východnom Jeruzaleme v Izraeli, pri ktorom palestínsky strelec zabil sedem ľudí. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Generálny tajomník dôrazne odsudzuje dnešný teroristický útok. Je obzvlášť odporné, že k útoku došlo na mieste bohoslužieb a práve v deň, keď si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu," povedal Guterresov hovorca.



Piatkový teroristický čin ostro odsúdili aj Spojené štáty a vyjadrili solidaritu so židovským štátom.



"Je to absolútne hrozné. Tento zjavný teroristický útok čo najdôraznejšie odsudzujeme. Náš záväzok voči bezpečnosti Izraela zostáva neotrasiteľný a sme v priamom kontakte s našimi izraelskými partnermi," uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA.



Americký prezident Joe Biden medzitým telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a opätovne odsúdil tento "strašný teroristický útok".



"Prezident jasne povedal, že ide o útok proti civilizovanému svetu," uviedol Biely dom a dodal, že Biden tiež "zdôraznil neochvejný záväzok USA voči bezpečnosti Izraela".



Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít (MDA) potvrdila, že pri útoku bolo zranených ďalších najmenej devať ľudí; stav niektorých z nich označili lekári za kritický.



V reakcii na udalosti v Jeruzaleme sa na viacerých miestach v pásme Gazy i v Predjordánsku zhromaždili desiatky Palestínčanov a oslavovali útok i jeho páchateľa.



K útoku v Jeruzaleme došlo deň po tom, ako izraelské jednotky počas razie v Džaníne na západnom brehu Jordánu zabili deväť Palestínčanov.



Táto najnovšia eskalácia je výzvou pre novú izraelskú vládu a vrhá tieň na blížiacu sa návštevu amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena v regióne.



Páchateľom bol Palestínčan z mesta Šuafát, ktorý spustil paľbu do ľudí odchádzajúcich zo synagógy po večerných modlitbách. Po čine sa z miesta pokúsil ujsť autom a neskôr i pešo, ale izraelské bezpečnostné zložky ho "zneškodnili".