Šéf OSN odsúdil smrteľný útok na francúzskeho vojaka UNIFIL v Libanone
Libanonský premiér Nawáf Salám v sobotu informoval, že príslušníci Dočasných síl OSN sa stali terčom útoku na juhu Libanonu a nariadil vyšetrenie incidentu.
New York 19. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v sobotu odsúdil útok na mierové sily OSN v južnom Libanone, pri ktorom zahynul francúzsky vojak a ďalší traja utrpeli zranenia, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Francúzsko obvinilo z útoku Hizballáh a Guterres vo vyhlásení, ktoré vydal jeho hovorca, uviedol, že podľa predbežného posúdenia Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) útok vykonalo toto Iránom podporované militantné hnutie.
Libanonský premiér Nawáf Salám v sobotu informoval, že príslušníci Dočasných síl OSN sa stali terčom útoku na juhu Libanonu a nariadil vyšetrenie incidentu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron na platforme X upresnil, že pri incidente zahynul jeden francúzsky vojak a ďalší traja utrpeli zranenia.
„Všetko nasvedčuje tomu, že za tento útok je zodpovedný Hizballáh,“ uviedol Macron a vyzval libanonské úrady, aby zadržali páchateľov a „zaistili bezpečnosť vojakov UNIFIL“. Dočasné sily OSN takisto naznačili, že podľa predbežného vyšetrovania je za útok zrejme zodpovedné hnutie, píše AFP.
Militantné hnutie Hizballáh však poprelo zodpovednosť za útok na príslušníkov UNIFIL. „Hizballáh odmieta akúkoľvek spojitosť s incidentom, ktorý sa stal silám UNIFIL... a vyzýva na opatrnosť pri vytváraní úsudkov a pripisovaní zodpovednosti, kým libanonská armáda nevyšetrí všetky okolnosti udalosti,“ uviedlo hnutie vo vyhlásení.
