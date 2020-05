Šéf OSN: Počas pandémie sa treba viac snažiť pomáhať seniorom

New York 2. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok upozornil, že pandémia ochorenia COVID-19 spôsobuje "nevýslovný strach a utrpenie" u starších ľudí na celom svete, pretože zomierajú vo väčšej miere, a to predovšetkým seniori vo veku nad 80 rokov, ktorých úmrtnosť je päťnásobok celosvetového priemeru. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Gutteres uviedol, že okrem zdravotných rizík "pandémia nového koronavírusu predstavuje pre starších ľudí väčšie riziko aj v tom, že schudobnejú", a ničivé dôsledky má predovšetkým pre seniorov v rozvojových krajinách.



Šéf OSN predstavil 16-stranový dokument o dôsledkoch ochorenia COVID-19 pre starších ľudí a obsahoval aj niekoľko kľúčových posolstiev. Najdôležitejšími z nich boli, že "žiaden človek, mladý či starý, nie je bezvýznamný" a "starší ľudia majú rovnaké práva na život a zdravie, ako všetci ostatní".



Guterres takisto vyzval na zlepšenie sociálnej podpory seniorov a na "rýchlejšie kroky" vo využívaní digitálnej technológie, umožňujúcej kontakt so staršími ľuďmi, ktorí možno izoláciou a obmedzeniami vo svojom pohybe trpia viac než ostatní.