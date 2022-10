Šéf OSN považuje globálne klimatické záväzky za žalostne nedostatočné

New York 27. októbra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok vyhlásil, že ak ciele v oblasti uhlíkovej neutrality nie sú podporované činmi, sú zbytočné. Svet si podľa neho už nemôže dovoliť predstierať, že v tomto smere niečo robí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Záväzky dosiahnuť uhlíkovú neutralitu nemajú žiadny význam bez plánov, politík a príslušných krokov, ktoré by ich podporili," uviedol Guterres vo videu pri príležitosti zverejnenia výročnej správy Programu pre životné prostredie (UNEP).



Globálne a národné klimatické záväzky šéf OSN označil za žalostne nedostatočné. "Inými slovami, smerujeme ku globálnej katastrofe," varoval necelé dva týždne pred začiatkom klimatického summitu OSN (COP27) v Egypte.



"Náš svet si nemôže dovoliť žiadny ďalší greenwashing," zdôraznil Guterres. Tento pojem sa používa na označenie falošného predstierania opatrení v prospech životného prostredia.



Tisíce spoločností oznámili ciele v oblasti uhlíkovej neutrality, no mnohé z nich sú podozrivé alebo dokonca otvorene obvinené z nedodržania svojich záväzkov, píše AFP.



OSN v správe zverejnenej v stredu uviedla, že súčasné klimatické záväzky krajín ani zďaleka neobmedzia nárast globálnej teploty na 1,5 stupňa Celzia a planétu už aj tak nivočenú záplavami, vlnami horúčav a búrkami privedú ku katastrofickému otepleniu.



Kombinované záväzky takmer 200 krajín môžu obmedziť globálne otepľovanie do konca storočia len o približne 2,5 stupňa Celzia. Zďaleka to nepostačuje na naplnenie cieľov parížskej klimatickej dohody.