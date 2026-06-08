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Šéf OSN pre klímu vyzval na prechod k obnoviteľným zdrojom energie
Medzinárodné spoločenstvo musí podľa neho v klimatickej politike dosiahnuť väčší pokrok.
Autor TASR
Bonn 8. júna (TASR) - Šéf OSN pre klímu Simon Stiell vyzval na začiatku desaťdňovej klimatickej konferencie v nemeckom meste Bonn na urýchlený prechod k obnoviteľným zdrojom energie. Stiell v pondelok upozornil na to, že „vojna na Blízkom východe spôsobuje obrovské ľudské utrpenie a vyvoláva krízu cien fosílnych palív, ktorá všade dusí ekonomiku“, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Je to úplne jasné. Pokračovanie v našej závislosti od fosílnych palív znamená pokračovať v dovoze inflácie a hospodárskej nestability,“ vyhlásil.
Medzinárodné spoločenstvo musí podľa neho v klimatickej politike dosiahnuť väčší pokrok. „Musíme zájsť ďalej a napredovať rýchlejšie. V plnej miere plniť naše parížske záväzky a plány vypracované na základe tejto dohody,“ dodal.
Riešenie globálnej klimatickej krízy je podľa Stiella najťažšou, ale zároveň aj najdôležitejšou úlohou, akú kedy ľudstvo spoločne podniklo.
Na desaťdňovej klimatickej konferencii v Bonne sa zúčastňuje približne 6500 delegátov vlád, vedeckej komunity, obchodu a občianskej spoločnosti, ktorí zastupujú takmer všetky členské štáty OSN, spresňuje DPA.
Hlavnou úlohou stretnutia je pripraviť sa na nasledujúcu klimatickú konferenciu OSN (COP), ktorá sa tento rok uskutoční v tureckej Antalyi. Vláda v Berlíne uvádza, že bonnská konferencia je najväčším pravidelným podujatím OSN organizovaným v Nemecku.
„Je to úplne jasné. Pokračovanie v našej závislosti od fosílnych palív znamená pokračovať v dovoze inflácie a hospodárskej nestability,“ vyhlásil.
Medzinárodné spoločenstvo musí podľa neho v klimatickej politike dosiahnuť väčší pokrok. „Musíme zájsť ďalej a napredovať rýchlejšie. V plnej miere plniť naše parížske záväzky a plány vypracované na základe tejto dohody,“ dodal.
Riešenie globálnej klimatickej krízy je podľa Stiella najťažšou, ale zároveň aj najdôležitejšou úlohou, akú kedy ľudstvo spoločne podniklo.
Na desaťdňovej klimatickej konferencii v Bonne sa zúčastňuje približne 6500 delegátov vlád, vedeckej komunity, obchodu a občianskej spoločnosti, ktorí zastupujú takmer všetky členské štáty OSN, spresňuje DPA.
Hlavnou úlohou stretnutia je pripraviť sa na nasledujúcu klimatickú konferenciu OSN (COP), ktorá sa tento rok uskutoční v tureckej Antalyi. Vláda v Berlíne uvádza, že bonnská konferencia je najväčším pravidelným podujatím OSN organizovaným v Nemecku.