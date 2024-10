Šéf OSN pri príležitosti výročia útoku Hamasu vyzýva na prímerie

New York 6. októbra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v sobotňajšom vyhlásení pred výročím útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 odsúdil Hamas a vyzval na okamžité ukončenie "šokujúceho násilia a krviprelievania" v Pásme Gazy a Libanone. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



V pondelok uplynie rok od ničivého útoku na Izrael, ktorý vyvolal vojnu v palestínskej enkláve, do ktorej je teraz vtiahnutý aj Libanon, a svetoví lídri varujú pred potenciálnou úplnou regionálnou krízou.



"Tento deň je pre svetové spoločenstvo dňom, keď musíme čo najhlasnejšie zopakovať naše absolútne odsúdenie odporných činov Hamasu vrátane zajatia rukojemníkov," uviedol šéf OSN Antonio Guterres v posolstve, ktoré bolo zverejnené v sobotu večer.



Guterres žiada "okamžité a bezpodmienečné prepustenie" rukojemníkov a zároveň požiadal Hamas, aby umožnil návštevy rukojemníkov pracovníkmi Červeného kríža.



Bojovníci palestínskeho hnutia uniesli 7. októbra 251 ľudí, z ktorých 97 je stále v zajatí v Pásme Gazy. O 33 z nich izraelská armáda tvrdí, že sú už mŕtvi.



Guterres okrem toho vyjadril obavy z rozšírenia konfliktu do Libanonu, kde Izrael v posledných dňoch útočí na libanonské militantné hnutie Hizballáh, ktoré je spojencom Hamasu. Vo svojom ťažení zabil viac ako tisíc ľudí a donútil viac než milión obyvateľov opustiť svoje domovy.



"Vojna, ktorá nasledovala po strašných útokoch spred roka, naďalej ničí životy a spôsobuje hlboké ľudské utrpenie Palestínčanom v Pásme Gazy a teraz aj obyvateľom Libanonu," dodal Guterres.



Vojnu v Pásme Gazy vyvolal masaker vyše 1200 ľudí, ktorých 7. októbra 2023 zabili v priľahlých oblastiach Izraela bojovníci Hamasu, Palestínskeho islamského džihádu a ďalších ozbrojených palestínskych skupín. Podľa údajov tamojšieho Hamasom kontrolovaného ministerstva zdravotníctva, ktoré nerozlišuje medzi úmrtiami civilistov a militantov, zahynulo pri následnej izraelskej ofenzíve takmer 42.000 Palestínčanov.