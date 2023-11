Šéf OSN: Prímerie v pásme Gazy je naliehavejšie s každou hodinou

New York 6. novembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok vyzval na okamžité prímerie v konflikte medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Upozornil, že bombardované palestínske územie sa stáva "hrobom pre deti". TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Prebiehajúca katastrofa si vyžaduje humanitárne prímerie, ktoré je naliehavejšie s každou uplynulou hodinou," povedal Guterres novinárom v sídle OSN v New Yorku.



"Strany konfliktu - a vlastne aj medzinárodné spoločenstvo - majú neodkladnú a základnú povinnosť: zastaviť neľudské kolektívne utrpenie a dramaticky rozšíriť humanitárnu pomoc pásmu Gazy," vyhlásil.



"Hrôza v Gaze je viac než humanitárna kríza. Je to kríza ľudskosti," dodal šéf OSN.



Teroristi hnutia Hamas vtrhli 7. októbra do Izraela a zabili tam vyše 1400 ľudí, ďalšie stovky uniesli. Izrael odvtedy podniká odvetné útoky na Hamas v pásme Gazy. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom bolo zabitých už 10.222 ľudí.



Guterres odsúdil aj zabíjanie pracovníkov médií. Podľa Výboru na ochranu novinárov (VON) so sídlom v New Yorku už zomrelo najmenej 36 novinárov a pracovníkov médií.



"Počas štvortýždňového obdobia bolo podľa hlásení zabitých viac novinárov, než v akomkoľvek konflikte za najmenej tri desaťročia," spresnil Guterres.



Kamióny s humanitárnou pomocou prichádzajú z Egypta do pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah, ale rozsah tejto pomoci veľmi zaostáva sa rozsahom spred útoku zo 7. októbra.



"Bez paliva zomrú novorodenci v inkubátoroch a pacienti na prístrojoch udržiavajúcich život," varoval Guterres.



"Je potrebné, aby všetky strany rešpektovali všetky svoje povinnosti vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva," dodal.



"Poviem to jasne: Žiadna strana ozbrojeného konfliktu nestojí nad medzinárodným humanitárnym právom," zdôraznil.



Bezpečnostná rada OSN sa má v pondelok znova zaoberať vojnou v pásme Gazy. Stretne sa na žiadosť Spojených arabských emirátov (SAE) a Číny. Názorovo hlboko rozdelená Bezpečnostná rada OSN rokovala o tejto téme už niekoľkokrát, ale spoločný postoj sa doteraz nenašiel.