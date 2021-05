Šéf OSN privítal prímerie medzi Izraelom a Hamasom

Prečítajte si aj: Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Palestínčanmi

New York 21. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas, aby dodržiavali prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti v piatok nadránom. Medzinárodné spoločenstvo musí podľa neho vypracovať balíček obnovy,. Informovala o tom agentúra AP.Guterres po štvrtkovom oznámení o ukončení zrážok medzi oboma stranami po 11 dňoch povedal, žePrímerie sprostredkované Egyptom, ktoré okrem Hamasu zahŕňa aj Islamský džihád – druhé najmocnejšie militantné zoskupenie v pásme Gazy – vstúpilo do platnosti v piatok o 01.00 h SELČ po medzinárodnom úsilí o deeskaláciu násilia.Guterres uviedol, že OSN je pripravená spolupracovať s Izraelom, Palestínčanmi a medzinárodnými a regionálnymi partnermi pri návrate ko dvojštátnom riešení dlhoročného konfliktu na Blízkom východe na základe územných hraníc pred vojnou v roku 1967.Minister zahraničných vecí Palestínskej samosprávy Rijád Malkí označil prímerie za nedostatočné a povedal, že svet musí teraz čeliť zložitým otázkam budúcnosti Jeruzalema a dosiahnutiu nezávislého palestínskeho štátu.