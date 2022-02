Šéf OSN: Ruskí vojaci nie sú nestrannými mierovými silami

New York 23. februára (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres odsúdil v utorok Rusko za eskaláciu ukrajinského konfliktu a vyzval na dodržiavanie medzinárodného práva, informovala agentúra DPA.



"Keď jednotky jednej krajiny vstúpia na územie inej krajiny bez jej súhlasu, nie sú nestrannými mierovými silami, nie sú vôbec mierovými silami," povedal Guterres. Podľa jeho slov je vysvetlenie Moskvy, čo sa týka vojenskej podpory separatistických republík na východe Ukrajiny, "zvrátením chápania udržiavania mieru".



Guterres navyše nepovažuje udalosti na východe Ukrajiny za genocídu, ako to tvrdil ruský prezident Vladimir Putin. "Genocída je zločin, ktorý je jasne definovaný... Nemyslím si, že je to tento prípad," povedal šéf OSN.



Guterres vyzval na okamžité prímerie na východe Ukrajiny. Podľa neho ide o jednu z najväčších globálnych mierových a bezpečnostných kríz za posledné roky a skúšku pre celý medzinárodný systém.