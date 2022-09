Šéf OSN: Severná Kórea zintenzívnila potláčanie ľudských práv a slobôd

New York/Pchjongjang 2. septembra (TASR) - Severná Kórea zintenzívnila represie ľudských práv a slobôd, uvádza sa v novej, vo štvrtok zverejnenej správe generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. V správe sa takisto píše, že Bezpečnostná rada OSN by mala zvážiť aj postúpenie Severnej Kórey na Medzinárodný trestný súd v Haagu v súvislosti s možnými zločinmi proti ľudskosti. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Správa pre VZ OSN konštatuje, že nedošlo k nijakému pokroku, čo sa týka vyvodzovania zodpovednosti za porušovanie ľudských práv v tejto izolovanej severoázijskej krajine. Správa tiež poukázala na už v minulosti zdokumentované prípady, ktoré môžu predstavovať zločiny proti ľudskosti. Šéf OSN preto apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby na ľudskoprávnu situáciu v KĽDR zareagovalo.



V 18-stranovej správe teraz už bývalej vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej, mapujúcej obdobie od augusta 2021 do júla 2022, sa píše, že k ďalšiemu obmedzovaniu ľudských práv došlo v KĽDR počas koronavírusovej pandémie, keď boli zavádzané viaceré opatrenia vrátane lockdownov.



Guterres uviedol, že covidové reštrikcie, ktoré uzavreli hranice a obmedzili slobodu pohybu a sociálne interakcie v rámci krajiny, "umožnili vláde ešte viac potlačiť obeh informácií a myšlienok medzi ľuďmi".



Tento vývoj podľa slov šéfa OSN ešte viac prispieva k represívnemu politickému a bezpečnostnému systému krajiny, ktorý "na potláčanie vôle ľudí, ich rozdeľovanie, zasievanie nedôvery a potláčanie akejkoľvek kolektívnej vôle či autentickej domácej kultúry využíva metódy dohľadu, nátlaku, strachu a trestov".



Správa tiež spomína zákon z roku 2020, ktorý údajne umožňuje udeliť doživotný trest odňatia slobody či dokonca trest smrti komukoľvek, kto vlastní veľké množstvo mediálnych materiálov z Južnej Kórey alebo ich distribuuje.



Obyvatelia Severnej Kórey, ktorým sa z nej podarilo utiecť, vyjadrovali obavy, že ich za kritiku vlády pošlú do politických väzenských táborov. Podľa správy OSN existuje v KĽDR päť takýchto táborov.



Vládnuca Kórejská strana práce obyvateľov krajiny rozdeľuje do troch skupín podľa ich "lojality a podvolenia sa centralizovanej vláde", uvádza OSN. Podľa severokórejských utečencov ovplyvňuje táto klasifikácia množstvo ľudskoprávnych oblastí – vrátane prístupu k vyššiemu vzdelaniu, k bývaniu, jedlu, zamestnaniu či účasti na veciach verejných, ale aj k svadbe a rodinnému životu.