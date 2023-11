Šéf OSN spolu s prezidentom Čile navštívili Antarktídu

Punta Arenas 23. novembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres spolu s čilským prezidentom Gabrielom Boricom vo štvrtok navštívili Antarktídu. Šéf OSN chcel vidieť klimatickú krízu "na vlastné oči", informuje agentúra DPA.



"Úzka spolupráca medzi Čile a OSN pomáha posilňovať kľúčové oblasti našej práce v oblasti klimatickej krízy, udržateľného rozvoja, mieru a bezpečnosti," napísal Guterres na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



Boric uverejnil ich spoločnú fotku a napísal, že na Antarktíde sa nachádza 90 percent ľadu na planéte a 77 percent dostupnej sladkej vody. Zároveň moria okolo tohto kontinentu majú podľa neho kľúčový význam pri regulácii globálneho podnebia.



Čile sa podľa kancelárie prezidenta snaží zaujať pozíciu lídra v oblasti vedeckého výskumu na Antarktíde a urýchliť vývoj v boji proti klimatickej zmene.



V štúdii uverejnenej minulý mesiac v časopise Nature Climate Change autori uvádzajú, že otepľovanie sa zvýšilo do takej miery, že značná časť ľadová pokrývka na Antarktíde sa teraz bude "nevyhnutne" topiť bez ohľadu na to, ako veľmi sa znížia emisie skleníkových plynov, napríklad oxidu uhličitého.



Hlavná autorka štúdie odhaduje, že topenie ľadu v najrizikovejších oblastiach Antarktídy by mohlo v priebehu niekoľkých nasledujúcich storočí zvýšiť hladinu svetových morí približne o 1,8 metra.



Guterres v Antarktíde plánuje navštíviť aj dva ľadovce a ostrov Kopaitic, oznámila OSN. Do New Yorku by sa mal vrátiť v nedeľu. O svojej skúsenosti z Antarktídy bude informovať na budúcotýždňovej konferencii OSN o zmene klímy COP28 v Dubaji a "vyzve na kroky zodpovedajúce tejto kríze, ktorej čelíme".