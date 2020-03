Šéf OSN: Svet musí pomôcť najzraniteľnejším ľuďom v chudobných štátoch

New York 25. marca (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu vyhlásil, že svet musí prísť na pomoc "miliónom a miliónom ľudí, ktorí sú najmenej schopní chrániť sa" počas pandémie nového koronavírusu.



Guterres zverejnil v New Yorku výzvu OSN adresovanú darcom, aby venovali potrebné dve miliardy dolárov chudobnejším štátom. Vysvetlil, že nový koronavírus teraz prichádza do "krajín, ktoré sa už nachádzajú uprostred humanitárnej krízy, spôsobenej konfliktami, prírodnými pohromami a zmenou klímy".



"Urobme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili ochoreniu COVID-19 napáchať spúšť na miestach s obmedzenou kapacitou zdravotnej starostlivosti a slabšou odolnosťou," uviedol podľa tlačovej agentúry DPA šéf OSN.



Upozornil, že ľudia v týchto krajinách často nezriedka žijú v preplnených utečeneckých táboroch, kde nie je čistá voda ani mydlo, aby si mohli umývať ruky, a nemajú ani možnosť dostať v prípade potreby nemocničné lôžko a pľúcny ventilátor.



"Ak nebudeme konať rozhodne, obávam sa, že vírus sa uchytí v tých najzraniteľnejších krajinách, a potom bude zraniteľný celý svet, lebo vírus bude obchádzať okolo celej planéty a nebude brať ohľad na hranice," apeloval Guterres.