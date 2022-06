Šéf OSN: Svetové oceány sú v stave ohrozenia

Lisabon 27. júna (TASR) - Svetové oceány sú v stave ohrozenia v dôsledku zmeny klímy a znečistenia, čo predstavuje riziko pre prírodu i samotné ľudstvo. Na úvod medzinárodnej environmentálnej konferencie v Lisabone to v pondelok uviedol generálny tajomník OSN António Guterres.



"V súčasnosti čelíme tomu, čo by som nazval stavom ohrozenia oceánov," povedal Guterres tisíckam politikov a odborníkov na úvodnom plenárnom zasadnutí konferencie. Popisoval pritom, ako sú moria zasiahnuté zmenou klímy a znečistením, informuje tlačová agentúra AFP.



"Tento vývoj musíme zastaviť," zdôraznil šéf OSN. Podľa jeho slov zmena klímy narušila potravinové reťazce v oceánoch a vytvorila rozsiahle mŕtve zóny. Do oceánskych vôd sa napriek tomu každoročne dostávajú ďalšie milióny ton plastového odpadu, dodal Guterres.



V centre pozornosti počas päťdňovej konferencie OSN o oceánoch bude okrem iného aj svetový rybolov. Dlho pripravované podujatie, ktoré spoločne organizujú Portugalsko a Keňa, sa malo pôvodne konať už v apríli 2020.



Na konferenciu do Lisabonu pricestovali ministri a odborníci z celého sveta, ako aj niekoľko hláv štátov vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Oficiálne rokovania politikov sa však v rámci podujatia neočakávajú.



Účastníci konferencie budú presadzovať silnú agendu o oceánoch pre dva dôležité summity plánované na koniec tohto roka: pre novembrové rokovania OSN o klíme COP27, ktoré bude hostiť Egypt, a pre následné rozhovory OSN o biodiverzite COP15, ktoré boli nedávno presunuté z Číny do kanadského Montrealu.