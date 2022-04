FOTO: Šéf OSN v Boroďanke: Vojna v 21. storočí je neakceptovateľné zlo

Na snímke Generálny tajomník OSN António Guterres počas návštevy mesta Boroďanka neďaleko ukrajinského Kyjeva 28. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Boroďanka 28. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres pricestoval vo štvrtok do Boroďanky neďaleko Kyjeva, jedného z miest, kde došlo počas ruskej okupácie k zabíjaniu civilistov. Ide o prvú návštevu generálneho tajomníka OSN na Ukrajine od začiatku ruskej vojenskej agresie z 24. februára. TASR správu prevzala z agentúry AFP.povedal Guterres v Boroďanke, kde mu ukrajinskí civilní a vojenskí predstavitelia ukázali domy zničené pri ruských útokoch.Toto mesto, ležiace zhruba 54 kilometrov od Kyjeva, malo pred ruskou inváziou približne 13.000 obyvateľov. Ruské vojská ho okupovali niekoľko týždňov.povedal šéf OSN, ktorý sa v priebehu štvrtka stretne v Kyjeve s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom.Ešte predtým však Guterres navštívi aj Buču, iné mesto neďaleko Kyjeva, kde sa podľa zistení ukrajinských úradov ruskí vojaci dopúšťali zverstiev a zabíjania civilistov.Šéf OSN už v utorok navštívil Moskvu, kde sa stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a prezidentom Vladimirom Putinom.Zelenskyj Guterresa kritizoval za to, že do Moskvy cestovať skôr než do Kyjeva. Podľa neho mal najprv na vlastné oči vidieť následky vojny na Ukrajine.Generálny tajomník v rozhovore pre CNN označil svoje stretnutie s Putinom za. Zdôraznil však, že vojnu na Ukrajine neukončia stretnutia, ale len zastavenie bojov a seriózne politické rokovania.povedal Guterres pre CNN.