Šéf OSN: V južnom Libanone sa našlo viac ako 100 skrýš so zbraňami

Bejrút 17. januára (TASR) - Viac ako 100 skrýš so zbraňami odhalili mierové jednotky na juhu Libanonu od konca novembra, keď vošlo do platnosti prímerie medzi militantným hnutím Hizballáh a Izraelom, uviedol v piatok generálny tajomník OSN António Guterres. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



"Prítomnosť ozbrojeného personálu, prostriedkov a zbraní, ktoré nepatria libanonskej vláde ani jednotkám UNIFIL medzi modrou líniou a riekou Lítání, predstavuje hrubé porušenie rezolúcie č. 1701 a podkopáva stabilitu Libanonu," vyhlásil Guterres.



Modrá línia je demarkačná čiara, ktorá oddeľuje Libanon od Izraela a Golanských výšin. Organizácia Spojených národov ju vytýčila v júni 2000 s cieľom určiť, či sa Izrael úplne stiahol z Libanonu.



Šéf OSN, ktorý vo štvrtok pricestoval do Bejrútu, počas návštevy veliteľstva mierových síl UNIFIL v meste Nákúra vyzval všetky strany, aby dodržiavali rezolúciu OSN č. 1701 s cieľom zabezpečiť trvalý mier pre Libanon a Izrael.



Generálny tajomník sa venoval aj pokračujúcim incidentom vrátane izraelských vojenských akcií na libanonskom území, ktoré označil za porušenie rezolúcie č. 1701, čo ohrozuje bezpečnosť mierových síl.



"Útoky na príslušníkov mierových síl OSN sú úplne neprijateľné. Porušujú medzinárodné právo a medzinárodné humanitárne právo, pričom môžu predstavovať vojnový zločin," zdôraznil Guterres.



Pripomenul tiež záväzok OSN podporovať libanonské ozbrojené sily, ktoré označil za "jedinú záruku bezpečnosti Libanonu". Proiránske milície Hizballáh a Izrael sa dohodli na prímerí po viac ako roku vzájomných útokov. Napriek tomu stále dochádza k jeho porušovaniu.



Dohoda okrem iného stanovuje, že Hizballáh sa stiahne za rieku Lítání, približne 30 kilometrov severne od izraelsko-libanonských hraníc. Izraelské pozemné jednotky sa majú postupne stiahnuť z Libanonu do 60 dní. Na dodržiavanie dohody dohliada libanonská armáda.