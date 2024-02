Šéf OSN v súvislosti s klimatickou zmenou kritizoval výdavky na zbrane

New York 14. februára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok vyjadril poľutovanie nad tým, že niektoré vlády kladú dôraz na nákup zbraní namiesto opatrení zameraných na boj proti globálnemu otepľovaniu a hladu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Je znepokojujúce, že vlády vynakladajú veľké finančné prostriedky na zbrojenie, zatiaľ čo rozpočet na potravinovú bezpečnosť, opatrenia v oblasti klímy a širší udržateľný rozvoj je obmedzený," povedal Guterres na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN o súvislostiach medzi potravinovou, klimatickou a konfliktnou krízou.



"Môžeme prelomiť smrtiace prepojenie hladu, klimatického chaosu a konfliktov, a potlačiť hrozbu, ktorú predstavujú pre medzinárodný mier a bezpečnosť," uviedol a vyzval OSN, aby narábala s politikou, ktorá rieši všetky tri problémy "súčasne".



Guterres tiež upozornil, že bez opatrení sa "situácia zhorší". "Konflikty sa množia. Klimatická kríza sa bude stupňovať, pretože emisie sa naďalej zvyšujú. A akútna potravinová neistota sa z roka na rok zvyšuje," vyhlásil generálny tajomník.



Šéf OSN pre klímu Simon Stiell zdôraznil prepojenie medzi týmito tromi problémami a Bezpečnostnej rade povedal, že spolu sú "zničujúce".



"Národná bezpečnosť neexistuje bez potravinovej bezpečnosti. A potravinová bezpečnosť nebude existovať bez posilnených opatrení na zastavenie klimatickej zmeny," uviedol.



"Ak bude otepľovanie pokračovať, produkcia potravín sa v mnohých krajinách zníži. V iných sa zvýši len málo. Je pravdepodobný nedostatok potravín, prudký nárast cien a hlad. Bez opatrení v oblasti klímy je to takmer isté," zdôraznil Stiell.



Na demonštráciu prepojenia medzi globálnym otepľovaním, poľnohospodárstvom a konfliktmi niekoľko rečníkov poukázalo na spory o využívanie pôdy v západnej a strednej Afrike medzi kočovnými pastiermi, ktorí sa niekedy presúvajú z krajiny do krajiny, a usadlými poľnohospodármi.



"Klimatická zmena a environmentálne aj bezpečnostné tlaky upravili tieto migračné trasy," varovala zástupkyňa generálneho riaditeľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) Beth Bechdolová a pripomenula situáciu v krajinách ako Burkina Faso, Mali a Niger.



"To viedlo k neustálemu zvyšovaniu napätia medzi poľnohospodárskymi a pastierskymi komunitami, ktoré často súvisí s rastúcou konkurenciou o už aj tak vzácne prírodné zdroje ako voda a pôda, alebo so škodami na úrode na poliach," zakončila.