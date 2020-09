Šéf OSN varoval pred vypuknutím novej studenej vojny

New York 22. septembra (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo musí urobiť všetko preto, aby zabránilo vypuknutiu novej novej studenej vojny medzi hlavnými svetovými mocnosťami = Čínou a USA. Vyhlásil to v utorok generálny tajomník OSN António Guterres pri príležitosti otvorenia všeobecnej rozpravy 75. Valného zhromaždenia OSN. Zároveň zopakoval svoju výzvu na zastavenie konfliktov vo svete v záujme zvládnutia pandémie koronavírusu.



"Ideme veľmi nebezpečným smerom. Nemôžeme dopustiť, aby si svet rozdelili dve najväčšie ekonomiky sveta. Každá s vlastnými obchodnými a finančnými pravidlami, internetom a vývojom umelej inteligencie," uviedol Guterres. Podľa agentúry AFP hovoril o súčasnom napätí medzi Čínou a USA, hoci ani jednu z krajín menovite nespomenul.



Generálny tajomník ďalej vyzval krajiny, aby ukončili prebiehajúce násilné konflikty, a zamerali svoje úsilie na zastavenie pandémie koronavírusu. Poukázal na niektoré čiastočné úspechy vrátane prímeria vyhláseného v Kamerune a Kolumbii.



"Žiadam o zintenzívnenie medzinárodného úsilia, vedeného Radou bezpečnosti, o dosiahnutie celosvetového prímeria do konca tohto roka... Máme na to 100 dní. Čas ubieha," pokračoval Gutteres.



Šéf svetovej organizácie otvorene kritizoval, ako k súčasnej pandémii pristupujú rôzne populistické a nacionalistické hnutia, ktoré podľa neho celú situáciu len zhoršujú.



Na 75. Valnom zhromaždení OSN sa v utorok začala všeobecná rozprava. Väčšina prejavov predstaviteľov jednotlivých štátov sa tentoraz z dôvodu koronavírusovej pandémie uskutoční prostredníctvom videospojenia.