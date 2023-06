Šéf OSN varoval, že krízou zmietaný Sudán sa rúti do skazy

Ženeva 19. júna (TASR) - Rozsah a rýchlosť, ako Sudán upadá do smrti a skazy, je bezprecedentná, varoval v pondelok generálny tajomník OSN António Guterres. Na medzinárodnej konferencii požiadal darcov, aby zakročili a pomohli zabrániť zhoršeniu situácie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Bez silnej medzinárodnej podpory by sa Sudán mohol rýchlo stať miestom bezprávia," povedal Guterres. Situácia v regióne Dárfúr a sudánskom hlavnom meste Chartúm, kde zúria boje, je podľa neho katastrofálna. Ľudia sú napádaní vo svojich domoch a na uliciach.



"Predtým, ako tento konflikt vypukol, Sudán už zápasil s humanitárnou krízou. Tá teraz prerástla do katastrofy, ktorá postihla viac ako polovicu obyvateľov krajiny. Je dôležité zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu situácie," dodal.



Podujatie, ktoré zvolali EÚ, Organizácia Spojených národov (OSN), Egypt, Nemecko, Katar, Saudská Arábia (SAE) a Africká únia (AÚ), má za cieľ preskúmať spôsoby, ako pomôcť nielen sudánskemu obyvateľstvu, ale tiež podporiť susedné krajiny, kam utiekli tisíce sudánskych utečencov.



Európska komisia (EK) v pondelok prisľúbila Sudánu humanitárnu a rozvojovú pomoc v celkovej výške 190 miliónov eur.



V polovici apríla vypukli v krajine ozbrojené strety medzi sudánskymi ozbrojenými silami a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). Vyvolal ich dlhotrvajúci politický pat po vojenskom prevrate v roku 2021. Od vypuknutia konfliktu bolo vysídlených viac než 2,1 milióna ľudí, ktorí utiekli na bezpečnejšie miesta v krajine aj mimo nej.



Podľa údajov EK sa počet ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, zvýšil z 15,8 milióna - odhadovaných v novembri 2022 - na 24,7 milióna v máji 2023. V súčasnosti to je asi polovica miestnej populácie.