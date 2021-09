Šéf OSN varuje: Svet je na katastrofickej ceste k otepleniu o 2,7 °C

Motocyklisti a vodiči jazdia po ceste počas hustého smogu v pakistanskom meste Péšavár 5. novembra 2017. Pakistan a Indiu zahalil smog, ktorý spôsobil zvýšený počet dopravných nehôd, foto z archívu. Foto: TASR AP

Paríž 18. septembra (TASR) - Zlyhanie pri znížení globálnych emisií posúva svet na "katastrofickú" cestu k otepleniu o 2,7 stupňa Celzia, varoval šéf OSN António Guterres v piatok, len niekoľko týždňov pred zlomovými klimatickými rozhovormi. Tie sa budú konať v Glasgowe pod názvom Konferencia OSN o zmene klímy 2021, a to od 1. do 12. novembra. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.Guterres sa tak vyjadril v čase, keď správa OSN o plnení záväzkov týkajúcich sa emisií obsahovala zistenie, že namiesto zníženia potrebného na to, aby sa svet vyhol najhorším dopadom klimatickej zmeny, nastaloemisií.Toto ukazuje, ženapísal Guterres vo vyhlásení.Tento údaj zatrasie teplotnými cieľmi Parížskej klimatickej dohody, ktoré mali udržať otepľovanie výrazne pod 2 stupňami Celzia a najlepšie na úrovni 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnemu obdobiu.uviedol Guterres.V historickej parížskej dohode z roku 2015 sa krajiny zaviazali, že znížia emisie a poskytnú pomoc štátom, ktoré sú klimatickými zmenami najohrozenejšie.Popredný svetový orgán IPCC venujúci sa globálnemu otepľovaniu však vydal v auguste šokujúco nepríjemnú správu, označovanú aj ako "červený kód" pre ľudstvo. Správa totiž varovala, že priemerná teplota na Zemi bude o 1,5 stupňa Celzia vyššia už okolo roku 2030, teda o desaťročie skôr, než IPCC predpokladal iba pred troma rokmi.Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC) vraví, že emisií by malo byť do roku 2030 približne o 45 percent menej oproti úrovniam z roku 2010, ak sa má splniť cieľ 1,5 stupňa Celzia.OSN v piatok uviedla, že pri súčasných sľuboch 191 štátov budú emisie koncom desaťročia o 16 percent vyššie než v roku 2010 - tento stav nakoniec spôsobí, že svet sa oteplí o 2,7 stupňa Celzia.povedala na tlačovej konferencii šéfka OSN pre klímu Patricia Espinosová.Dodala však, že vidieťprichádzajúci z 113 krajín, ktoré aktualizovali svoje záväzky, vrátane Spojených štátov a Európskej únie.Podľa týchto nových záväzkov, známych ako Vnútroštátne stanovené príspevky, chcú krajiny do roku 2030 znížiť svoje emisie o 12 percent oproti roku 2010.