Šéf OSN víta otvorenie Hormuzského prielivu
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok oznámil, že Hormuzský prieliv sa po zvyšok trvania prímeria v Libanone otvorí pre všetky komerčné plavidlá.
Autor TASR
New York 17. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok privítal oznámenie Iránu o otvorení Hormuzského prielivu. Ide o krok správnym smerom, je zároveň ale potrebné, aby všetky strany v plnej miere obnovili a dodržiavali medzinárodné právo slobodu plavby v strategickej úžine, zdôraznil Guterres. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok oznámil, že Hormuzský prieliv sa po zvyšok trvania prímeria v Libanone otvorí pre všetky komerčné plavidlá. Prímerie v Libanone by malo byť v platnosti zatiaľ desať dní, počnúc štvrtkom.
Guterres vyjadril nádej, že otvorenie prielivu, spolu s prímerím, prispeje k budovaniu dôvery medzi stranami a posilní dialóg, ktorý medzi nimi sprostredkúva Pakistan.
Americký prezident Donald Trump po oznámení Iránu uviedol, že Teherán súhlasil s tým, že prieliv už nikdy nezatvorí, ale že americká námorná blokáda Iránu zostane v platnosti, dokiaľ nebude úplne dokončená dohoda. Irán by však podľa agentúry Fárs považoval pokračovanie blokády za porušenie prímeria a v odvete by mohol Hormuzský prieliv opäť zatvoriť.
Pre lode plaviace sa Hormuzským prielivom platia po jeho otvorení podľa Teheránu tri podmienky: musí ísť o komerčné - nie vojenské - plavidlá; musia sa plaviť po trasách vopred určených Iránom; a všetok tranzit musí prebiehať v koordinácii s iránskymi silami.
