Šéf OSN vymenoval Stephanie Williamsovú za poradkyňu pre Líbyu

New York 6. decembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vymenoval americkú diplomatku Stephanie Williamsovú za svoju osobitnú poradkyňu pre Líbyu, ktorá bude v prvom rade podporovať konanie prezidentských volieb v tejto severoafrickej krajine, naplánovaných na december. Táto diplomatka viedla rozhovory, ktoré v októbri 2020 vyústili do dohody o prímerí v Líbyi, pripomenula v pondelok tlačová agentúra AP.



Jej vymenovanie za poradkyňu oznámil v pondelok hovorca OSN Stéphane Dujarric. Tento krok nasledoval po hovorcovom oznámení z 23. novembra, že osobitný vyslanec OSN pre Líbyu, slovenský diplomat Ján Kubiš, odstupuje po desiatich mesiacoch vo funkcii.



Dujarric neuviedol dôvod rezignácie, ale povedal, že Kubiš pôsobiaci v sídle vo švajčiarskej Ženeve sa s Guterresom nedostal do žiadneho sporu.



Williamsová slúžila ako zastupujúca vyslankyňa OSN v Líbyi ešte začiatkom tohto roka. Dujarric informoval, že diplomatka sa vráti do Tripolisu ako osobitná poradkyňa "a začne pracovať už v najbližších dňoch".



Hovorca OSN spresnil, že bude viesť politickú misiu OSN v Líbyi a takisto sa bude starať o uplatňovanie vnútorného líbyjského dialógu v politických, bezpečnostných a ekonomických záležitostiach.