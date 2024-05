Šéf OSN vyzval Izrael na otvorenie hraničných priechodov v Pásme Gazy

New York 7. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v utorok Izrael na okamžité znovuotvorenie hraničných priechodov do Pásma Gazy a zastavenie "všetkej eskalácie". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Veci sa uberajú zlým smerom. Som znepokojený obnovenou vojenskou aktivitou izraelských obranných síl v Rafahu," povedal Guterres. "Uzavretie hraničných priechodov v Rafahu (pri hraniciach s Egyptom) aj v Kerem Šalom (pri hraniciach s Izraelom) obzvlášť poškodzuje už aj tak zúfalú humanitárnu situáciu. Musia byť okamžite znovu otvorené," pokračoval.



Izraelská armáda ráno potvrdila, že v noci na utorok prevzala operačnú kontrolu nad palestínskou časťou priechodu Rafah do Egypta. Izraelské sily vtrhli do východnej časti Rafahu necelý deň po tom, ako Izrael vyzval Palestínčanov, aby sa z tejto oblasti evakuovali.



Guterres na Izrael apeloval, aby nepokračoval v eskalácii. "Vyzývam izraelskú vládu, aby zastavila všetku eskaláciu a konštruktívne sa zapojila do prebiehajúcich diplomatických rokovaní," uviedol. "Vyše 1100 Izraelčanov zabitých pri teroristických útokoch Hamasu z 7. októbra... viac ako 34.000 Palestínčanov zabitých v Gaze... nezažili sme toho už dosť?... Nevytrpelo si civilné obyvateľstvo už dosť úmrtí a ničenia? Nemýľte sa - totálny útok na Rafah - bude katastrofou pre ľudí," dodal.