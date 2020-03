Šéf OSN vyzval ľudí a krajiny na zjednotenie proti hrozbe koronavírusu

New York 12. marca (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v stredu ľudí a krajiny, aby sa zjednotili proti hrozbe nového koronavírusu. Správu priniesla agentúra DPA.



"Je to výzva na zodpovednosť a solidaritu," vyhlásil Guterres. V čase, keď bojujeme s vírusom, nesmieme dovoliť, aby sa šíril strach," vyzval.



"Spoločne môžeme stále zmeniť kurz tejto pandémie. Veda nám hovorí, že keď krajiny v odpovedi na vírus zisťujú jeho prítomnosť, testujú, izolujú, sledujú a mobilizujú svojich obyvateľov, môžeme urobiť veľa pre zmiernenie následkov," povedal.



Guterres vyzval vlády, aby sprísnili opatrenia v boji s vírusom.



Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v stredu vyhlásil, že ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, "možno charakterizovať ako pandémiu".



Vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, sa po prvý raz objavil koncom decembra v čínskom meste Wu-chan. Odvtedy sa rozšíril do celého sveta, kde sa ním nakazilo takmer 120.000 ľudí.