Šéf OSN vyzval na deeskaláciu násilia v Senegale

New York 5. marca (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v piatok všetky strany v Senegale, aby zabránili ďalšej eskalácii násilia. Reagoval tak na nedávne zrážky prívržencov zadržaného lídra senegalskej opozície Ousmana Sonka s bezpečnostnými zložkami, píše agentúra AFP.



Guterres je podľa svojho hovorcu Stéphana Dujarrica veľmi znepokojený nedávnym násilím, akého sme boli svedkami v Dakare a v iných častiach Senegalu.



"Jeho výzva je pre všetkých zúčastnených v Senegale veľmi jasná, a to, aby sa zabránilo ďalšej eskalácii situácie. Protesty musia zostať pokojné," povedal hovorca. Dodal, že bezpečnostné zložky musia pokojným demonštrantom umožniť, aby vyjadrili svoj názor.



Sonka vzali v piatok po vypočutí na súde späť do väzby. Obvinili a zadržali ho v stredu pre narušovanie verejného poriadku a účasť na nepovolenej demonštrácii. Jeho zadržanie vyvolalo dvojdňové protesty, počas ktorých zahynula najmenej jedna osoba.



Počas piatkových nepokojov polícia použila slzotvorný plyn proti stovkám mladých demonštrantov v dakarskej robotníckej štvrti Medina. V inej časti mesta zase lupiči vyplienili istý francúzsky obchodný reťazec.



K zrážkach Sonkových prívržencov s bezpečnostnými zložkami došlo krátko pred jeho plánovaným súdnym procesom, v ktorom je obžalovaný zo znásilnenia. Sonko obvinenia odmietol a uviedol, že ide o snahu prezidenta Mackyho Salla zbaviť sa ho pred voľbami v roku 2024.