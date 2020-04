Šéf OSN vyzval na dodržiavanie ľudských práv v čase pandémie

New York 23. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok upozornil na to, že zneužívanie pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 na porušovanie ľudských práv by bolo neprijateľné. Zároveň varoval, že hrozí kríza dodržiavania ľudských práv. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Guterres vo videoposolstve uviedol, že vidíme "nepomerný vplyv na rôzne komunity, vzostup nenávistných prejavov, cielenie na zraniteľné skupiny a nebezpečenstvo prehnane tvrdých reakcií, ktoré podkopávajú prácu zdravotníkov".



Šéf OSN varoval, že "na pozadí narastajúceho etnonacionalizmu, populizmu, autoritárstva a potlačovania ľudských práv v niektorých krajinách môže byť kríza zámienkou na prijatie represívnych opatrení na účely, ktoré s pandémiou nesúvisia".



"To je neprijateľné," zdôraznil Guterres bez toho, aby menoval konkrétne krajiny zodpovedné za porušovanie ľudských práv.



Vyzval tiež vlády, aby boli transparentné, pohotové a zodpovedné. "Priestor pre občiansku spoločnosť a sloboda tlače sú kriticky dôležité. Organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor musia zohrávať zásadné úlohy. A pri všetkom, čo robíme, nikdy nezabudnime: Hrozba je vírus, nie človek," dodal Guterres.



V najnovšej správe OSN o ľudských právach a ochorení COVID-19 sa odporúča, aby jednotlivé vlády premýšľali o dôsledkoch svojich krokov. Správa dodáva, že "pri plánovaní našich krátkodobých reakcií je dôležité brať do úvahy dlhodobé hľadisko".