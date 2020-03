Šéf OSN vyzval na globálne prímerie v rámci boja proti koronavírusu

New York 23. marca (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok vyhlásil, že v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu je nutné, aby boli prerušené všetky ozbrojené konflikty na svete. Informovala o tom agentúra TASS.



"Vyzývam na okamžité globálne prímerie vo všetkých kútoch sveta. Je načase odložiť ozbrojené konflikty bokom a spoločne sa sústrediť na boj o naše životy," uviedol Guterres prostredníctvom videovyhlásenia.



Šéf OSN odkázal bojujúcim stranám, aby ukončili boje, odložili nedôveru aj nenávisť, umlčali zbrane, ukončili delostreleckú paľbu a letecké nálety.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok oznámila, že pandémia ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2, sa jednoznačne "zrýchľuje".



"Od prvého hláseného prípadu nákazy až po prvých 100.000 nakazených ľudí prešlo 67 dní, jedenásť dní trvala nákaza druhých 100.000 ľudí a len štyri dni prešli, kým sa nakazilo tretích 100.000 osôb," uviedol v tejto súvislosti šéf WHO.