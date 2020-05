Šéf OSN vyzval na globálne prímerie v rámci boja proti koronavírusu

New York 22. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres zopakoval svoju výzvu na prímerie vo všetkých kútoch sveta v rámci boja proti pandémii choroby COVID-19 spôsobovanej novým koronavírusom. S odvolaním sa na správu Guterresa pre Bezpečnostnú radu OSN (BR OSN) o tom v piatok informovala agentúra AP.



Šéf OSN upozornil na skutočnosť, že v roku 2019 bolo v desiatich krajinách pri útokoch zabitých alebo zranených viac ako 20.000 civilistov a milióny ďalších museli v dôsledku bojov opustiť svoje domovy.



Guterres povedal, že pandémia je "najväčšou skúškou, akej svet čelí" od založenia Organizácie Spojených národov pred 75 rokmi. Choroba COVID-19 mala podľa jeho slov už vážny dosah na úsilie o ochranu civilistov, a to najmä v krajinách postihnutých konfliktom s nedostatočným systémom zdravotníckej starostlivosti.



Hoci Guterres uviedol, že podpora jeho výzvy na globálne prímerie z 23. marca od vlád, regionálnych organizácií, ozbrojených skupín, občianskej spoločnosti a jednotlivcov na celom svete je "povzbudzujúca", upozornil, že v mnohých prípadov sa vyskytujú problémy pri dodržiavaní prímeria.



Najvyšší predstaviteľ OSN zopakoval svoju výzvu na celosvetové prímerie so slovami, že v čase, keď "svet čelí obrovskej výzve v podobe pandémie COVID-19, ne môže byť potreba utíchnutia zbraní naliehavejšia".