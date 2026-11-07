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Šéf OSN vyzval na obnovenie dialógu medzi Severnou a Južnou Kóreou
Guterres apeluje na všetky relevantné strany, aby iniciovali obnovenie komunikačných kanálov vrátane tých medzi vojenskými zložkami.
Autor TASR
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Soul 7. novembra (TASR) - Generálny tajomník António Guterres vyzval na obnovenie dialógu medzi Severnou Kóreou (KĽDR) a Južnou Kóreou a je naďalej znepokojený možným eskalovaním napätia medzi nimi v demilitarizovanej zóne. S odvolaním sa na jeho hovorcu Stéphana Dujarric o tom informovala agentúra Jonhap, píše TASR.
Guterres podľa neho apeluje na všetky relevantné strany, aby iniciovali obnovenie komunikačných kanálov vrátane tých medzi vojenskými zložkami, a to s cieľom predísť neúmyselným incidentom alebo nesprávnym odhadom situácie.
„Diplomatické úsilie a obnovenie dialógu zostávajú jedinou cestou k zmierneniu napätia a dosiahnutiu trvalého mieru na Kórejskom polostrove,“ zdôraznil Dujarric vo štvrtok na pravidelnom tlačovom brífingu.
Medzi oboma Kóreami prudko vzrástlo napätie, keď Južná Kórea po spoločnom vyšetrovaní za účasti Veliteľstva síl OSN (UNC) obvinila svojho severného suseda, že umiestil míny v demilitarizovanej zóne, ktoré v septembri vybuchli a zranili troch jej vojakov. KĽDR tieto tvrdenia odmieta a rovnako tak aj požiadavku na oficiálne ospravedlnenie sa.
Na ospravedlnenie sa, ako aj na odstránenie mín a prijatie opatrení, aby sa zabránilo opakovaniu podobných incidentov, vyzvala Južná Kórea v liste Bezpečnostnej rade OSN z 22. októbra.
Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong v októbri vyhlásila, že Pchjongjang presunul nové vojenské jednotky do „palebných pozícií“ pozdĺž spoločnej hranice a avizovala obnovenie vysielania prostredníctvom reproduktorov určených na psychologickú vojnu proti Soulu.
Guterres podľa neho apeluje na všetky relevantné strany, aby iniciovali obnovenie komunikačných kanálov vrátane tých medzi vojenskými zložkami, a to s cieľom predísť neúmyselným incidentom alebo nesprávnym odhadom situácie.
„Diplomatické úsilie a obnovenie dialógu zostávajú jedinou cestou k zmierneniu napätia a dosiahnutiu trvalého mieru na Kórejskom polostrove,“ zdôraznil Dujarric vo štvrtok na pravidelnom tlačovom brífingu.
Medzi oboma Kóreami prudko vzrástlo napätie, keď Južná Kórea po spoločnom vyšetrovaní za účasti Veliteľstva síl OSN (UNC) obvinila svojho severného suseda, že umiestil míny v demilitarizovanej zóne, ktoré v septembri vybuchli a zranili troch jej vojakov. KĽDR tieto tvrdenia odmieta a rovnako tak aj požiadavku na oficiálne ospravedlnenie sa.
Na ospravedlnenie sa, ako aj na odstránenie mín a prijatie opatrení, aby sa zabránilo opakovaniu podobných incidentov, vyzvala Južná Kórea v liste Bezpečnostnej rade OSN z 22. októbra.
Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong v októbri vyhlásila, že Pchjongjang presunul nové vojenské jednotky do „palebných pozícií“ pozdĺž spoločnej hranice a avizovala obnovenie vysielania prostredníctvom reproduktorov určených na psychologickú vojnu proti Soulu.