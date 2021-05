Šéf OSN vyzval na ukončenie bojov medzi Izraelom a Palestínčanmi

New York 14. mája (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval v piatok na okamžité ukončenie bojov medzi Izraelom a palestínskym pásmom Gazy, informuje agentúra AP.



Varoval, že konflikt môže "rozpútať nekontrolovateľnú bezpečnostnú a humanitárnu krízu a ďalej podporovať extrémizmus", a to nielen na palestínskom území a v Izraeli, ale aj inde v regióne.



Šéf OSN podľa svojho hovorcu Stéphana Dujarrica vyzýva strany, aby umožnili zintenzívniť sprostredkovateľské úsilie zamerané na rýchlejšie ukončenie bojov. Hovorca dodal, že OSN sa do týchto snáh "aktívne zapája".



Guterres tiež zopakoval svoj záväzok podporovať Palestínčanov a Izraelčanov pri riešení konfliktu, a to aj prostredníctvom tzv. blízkovýchodného kvarteta - OSN, Spojených štátov, Európskej únie a Ruska.