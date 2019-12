Šéf OSN vyzval na začatie nezávislého vyšetrovania Chášukdžího vraždy

New York 23. decembra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) vyzýva na iniciovanie "nezávislého a nestranného vyšetrovania" vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího z roku 2018.



"Generálny tajomník (OSN) naďalej zdôrazňuje potrebu nezávislého a nestranného vyšetrovania vraždy s cieľom zabezpečiť úplné vyšetrenie a vyvodenie zodpovednosti za porušenie ľudských práv, ku ktorému v tomto prípade došlo," uviedol Stéphane Dujarric, hovorca šéfa OSN Antónia Guterresa, ktorého citovala agentúra DPA.



Guterres podľa svojho hovorcu zároveň zopakoval "záväzok OSN zabezpečiť slobodu prejavu a ochranu novinárov", ako aj to, že organizácia sa vždy stavia proti trestu smrti.



Verdikt saudskoarabského súdu v prípade vlaňajšej vraždy Chášukdžího v pondelok kritizovalo Turecko. Rozhodnutie zverejnené saudskoarabským súdom "má ďaleko od splnenia očakávaní oboch krajín a medzinárodného spoločenstva", ktoré žiadali podrobné objasnenie vraždy a dosiahnutie spravodlivosti, píše sa vo vyhlásení tureckého ministerstva zahraničných vecí.



Aj osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva Agnes Callamardová označila v pondelok za "frašku" neverejný súdny proces, v rámci ktorého odsúdili na smrť päť osôb za Chášukdžího vraždu. Priebeh procesu odsúdila aj medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF).



"Najatí vrahovia sú usvedčení, odsúdení na smrť. A organizátori vraždy - tí nielenže sú na slobode, ale ani vyšetrovanie, ani proces sa ich takmer vôbec nedotkli. Je to pravý opak spravodlivosti. Je to fraška," vyhlásila spravodajkyňa OSN, francúzska ľudskoprávna expertka Callamardová, ktorá Chášukdžího vraždu vyšetrovala.



Počas neverejného procesu v Rijáde odsúdili za vraždu novinára päť osôb na smrť. Ďalším trom vymerali väzenské tresty v celkovej dĺžke 24 rokov za to, že pomáhali celý zločin utajiť.



Chášukdží bol pôvodne blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no neskôr sa stal kritikom tamojšieho režimu. Žil v dobrovoľnom exile v USA a písal pre denník The Washington Post.



Zmizol 2. októbra 2018 po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád najskôr tvrdil, že novinár konzulát opustil, časom však pripustil, že tam bol zavraždený.



Saudskoarabskí činitelia označili tento zločin za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí údajne prekročili svoje právomoci. Objavili sa však podozrenia, že brutálnu vraždu novinára osobne nariadil saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, ktorý to však dlhodobo popiera.