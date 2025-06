Šéf OSN vyzval na zvýšenie pomoci v čase klimatického chaosu a vojen

Sevilla 30. júna (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby „naštartovalo motor rozvojovej“ pomoci vo „svete otrasenom nerovnosťami, klimatickým chaosom a zúriacimi konfliktmi“. Správu o tom priniesla agentúra AFP, píše TASR.



Guterres to uviedol v prejave pri otváraní 4. medzinárodnej konferencie OSN o financovaní rozvoja, ktorá sa od pondelka do 3. júla koná v juhošpanielskom meste Sevilla. Ide o najväčšie takéto rokovanie za posledné desaťročie. Zišli sa na ňom desiatky svetových lídrov, ale Spojené štáty, doteraz kľúčový svetový poskytovateľ zahraničnej pomoci, túto udalosť ignorujú, doplnila AFP.



Okrem hláv štátov a vlád do Sevilly pricestovali aj vedúci predstavitelia významných medzinárodných finančných inštitúcií a asi 4000 zástupcov občianskej spoločnosti.



Cieľom konferencie je nájsť riešenia pre krajiny globálneho Juhu, ktorým - podľa Organizácie Spojených národov - dramaticky chýbajú financie na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja vytýčených pred desiatimi rokmi ako súčasť Agendy 2030.



AFP upozornila, že bohatí darcovia na čele so Spojenými štátmi buď znížili, alebo plánujú znížiť rozpočty na rozvojovú pomoc. Ako dôvod uvádzajú, že konflikty a ekonomické turbulencie menia ich priority na výdavky. V rozvojových krajinách, z ktorých mnohé už teraz zápasia s veľkým dlhovým zaťažením, však takéto škrty môžu zmariť pokrok v zdravotníctve, vzdelávaní a humanitárnych programoch, doplnila AFP.



Guterres vo svojom otváracom prejave delegátom pripomenul, že sa zišli, „aby opravili a naštartovali motor rozvoja s cieľom urýchliť investície.“ Konštatoval, že „rozvoj a jeho veľký katalyzátor – medzinárodná spolupráca – dnes čelia obrovským prekážkam.“



„Žijeme vo svete, kde sa dôvera rozpadá a multilateralizmus je pod silným tlakom; vo svete so spomaľujúcou sa ekonomikou, rastúcim obchodným napätím a zdecimovanými rozpočtami na pomoc; vo svete otrasenom nerovnosťou, klimatickým chaosom a vojnami,“ pokračoval Guterres.



V tejto súvislosti apeloval „urýchliť investície v potrebnom rozsahu a rýchlosti“, aby sme „opravili a reštartovali motor rozvoja“. Pripomenul, že „dve tretiny cieľov trvalo udržateľného rozvoja“ stanovených medzinárodným spoločenstvom meškajú.



Podľa Guterresa „toto nie je len kríza čísel. Je to ľudská kríza“. Vyzval preto zúčastnené štáty, aby prevzali líderstvo mobilizáciou svojich domácich zdrojov a investovaním do oblastí, kde je to najviac potrebné, ako sú školy, zdravotníctvo a obnoviteľná energia.



„Kríza znamená, že deti neboli očkované, dievčatá nedostávali vzdelanie a rodiny trpeli hladom,“ dodal Guterres a vyzval svet, aby „zmenil kurz“.



Ako informovala agentúra AFP, očakáva sa, že na schôdzke v Seville bude potvrdený záväzok odstrániť chudobu a hlad vo svete, presadzovať rodovú rovnosť, reformovať daňové systémy a medzinárodné finančné inštitúcie.