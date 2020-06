Šéf OSN vyzval svet na ochranu utečencov a vysídlených osôb

New York 4. júna (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu vyzval medzinárodné spoločenstvo na ochranu utečencov a vnútorne vysídlených osôb, ktorých koronavírusová pandémia veľmi tvrdo zasiahla.



Gutteres vo svojom viedeoposolstve zdôraznil, že obzvlášť títo ľudia sú vystavení veľkému zdravotnému riziku, keďže často žijú v preľudnených komunitách a nemajú dostatok prostriedkov, aby sa pred vírusom chránili.



Sociálno-ekonomická kríza podľa Gutteresa zároveň najviac zasahuje tých, ktorí nemajú isté živobytie.



"Strata príjmu v dôsledku koronavírusovej pandémie pravdepodobne povedie k obrovskému poklesu remitencií (finančných a iných prostriedkov zasielaných migrantmi do vlasti) o 109 miliárd dolárov. Ide o ekvivalent takmer troch štvrtín všetkej rozvojovej pomoci. Tieto prostriedky sa tak už nedostanú k približne 800 miliónom ľudí, ktorí sú od remitencií závislí," povedal Guterres.



Utečenci, migranti a vysídlené osoby sa počas koronakrízy sa tiež nemôžu spoliehať na ochranu ostatných krajín, keďže mnoho štátov uzavrelo žiadateľom o azyl svoje hranice. To všetko sa deje súbežne s nárastom xenofóbnych či rasistických nálad a stigmatizáciou týchto ľudí, upozornil Gutteres.



Zároveň predstavil súhrn opatrení, ktoré okrem iného požadujú inkluzívnu zdravotnú starostlivosť, hraničné kontroly rešpektujúce práva migrantov, dostupnosť diagnostiky, liečby a vakcín, ako aj zníženie poplatkov za prevody finančných prostriedkov. "Nijaká krajina nemôže bojovať proti pandémii alebo riadiť migráciu sama. Spolu však môžeme obmedziť šírenie vírusu a tlmiť jeho vplyv na tých najzraniteľnejších," dodal Gutteres.