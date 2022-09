Šéf OSN vyzýva na spoluprácu pri riešení problémov sveta v ohrození

New York 14. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v otváracom prejave 77. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN vyzval na solidaritu a spoluprácu pri riešení problémov "sveta v ohrození". O prejave, ktorý zaznel v New Yorku, v noci na stredu informovala agentúra AFP.



Guterres upozornil, že "v rámci práce na presadzovaní mieru, ľudských práv a trvalo udržateľného rozvoja čelíme svetu v ohrození".



Príčinou tohto stavu sú podľa Guterresa konflikty a klimatické zmeny, narušený globálny finančný systém, chudobu, nerovnosť, hlad a rozdelenie spoločnosti. Zdôraznil, že riešenie spoločných výziev si bude aj naďalej vyžadovať solidaritu.



Na budúci týždeň sa na Valnom zhromaždení za rečníckym pultom vystriedajú desiatky hláv štátov a vlád z celého sveta, pripomenula agentúra AFP.



Aj keď nateraz nedošlo v tomto pláne k žiadnym zmenám, pohreb britskej kráľovnej Alžbety II., ktorý sa uskutoční na budúci pondelok aj za účasti mnohých lídrov, vyvoláva neistotu ohľadom v programe budúceho týždňa.



Napr. na budúci pondelok je naplánovaný summit o vzdelávaní, na ktorom predtým potvrdilo svoju účasť 90 lídrov.



Samotný Guterres na pohreb kráľovnej do Londýna nepocestuje, uviedol jeho hovorca.