Šéf OSN: Zahraničné zasahovanie v Líbyi dosiahlo bezprecedentnú úroveň

New York 8. júla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu vyhlásil, že zahraničné zasahovanie do líbyjského konfliktu dosiahlo "bezprecedentnú úroveň". Nespomenul však žiadne konkrétne krajiny.



"Konflikt vstúpil do novej fázy, keď zahraničné zasahovanie dosiahlo bezprecedentnú úroveň vrátane dodávok sofistikovanej výzbroje a zapojenia množstva žoldnierov do bojov," uviedol šéf OSN.



Podľa agentúry AFP Guterres kritizoval situáciu počas videokonferencie Bezpečnostnej rady OSN na úrovni ministrov, pričom vyjadril osobitné znepokojenie nad hromadením vojenských síl okolo mesta Syrta. To leží na polceste medzi metropolou Tripolis na západe krajiny a mestom Benghází na východe.



Momentálne má Líbya dve navzájom si konkurujúce vlády: vládu národnej jednoty (GNA), ktorá sídli v Tripolise a má podporu OSN, a druhú v meste Tobruk na východe krajiny, za ktorou stojí Ruskom podporovaný maršal Chalífa Haftar, veliteľ Líbyjskej národnej armády (LNA). Haftarovou baštou je Benghází.



Vládu GNA podporujú Taliansko, Turecko a Katar, zatiaľ čo Haftarove jednotky podporujú Rusko, Francúzsko, Egypt a Spojené arabské emiráty.



Armáde vernej GNA sa začiatkom júna po viac ako roku bojov s jednotkami bojujúcimi na strane Haftara znovu podarilo získať kontrolu nad Tripolisom i jeho predmestiami. GNA však pohrozila, že sa chce zmocniť aj strategického mesta Syrta, ktoré Haftar dobyl začiatkom tohto roka v rámci ofenzívy na Tripolis.



V reakcii na túto hrozbu egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí varoval, že akýkoľvek pokus o útok na Syrtu by znamenal, že sa Egypt priamo zapojí do konfliktu.



Americká armáda tiež obvinila Rusov, že zasahujú do konfliktu zasielaním bojových lietadiel a žoldnierov na podporu Haftarových jednotiek.



V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré náletmi podporila aj vojenská aliancia NATO. Toto povstanie viedlo k pádu dlhoročného režimu líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího, k jeho smrti, ale aj k boju o moc v krajine, ktorý trvá od roku 2014.