Šéf OSN žiada globálny vakcinačný plán

New York 17. februára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres žiadal v stredu globálny plán očkovania proti ochoreniu COVID-19, pričom varoval, že nerovnosti pri počiatočnom úsilí ohrozujú zdravie i hospodárstvo sveta. Informovala o tom agentúra AFP.



Guterres na začiatku mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN o vakcínach, ktoré sa konalo na úrovni ministrov zahraničných vecí, varoval, že zatiaľ iba desať krajín podalo 75 percent dávok - a 130 krajín ešte očkovať nezačalo.



"Svet nevyhnutne potrebuje globálny vakcinačný plán, ktorý by spojil tých, ktorí majú potrebnú moc, odborné znalosti a výrobné a finančné kapacity," povedal Guterres na zasadnutí, ktoré sa konalo formou videokonferencie.



Skupina G20, pozostávajúca z dvadsiatich najväčších ekonomík sveta, má podľa Guterresa najlepšiu pozíciu na založenie pracovnej skupiny na financovanie a realizáciu očkovania na celom svete - ponúkol jej plnú podporu OSN.



"Ak dovolíme, aby sa vírus na globálnom Juhu šíril ako lesný požiar, bude mutovať znova a znova," povedal Guterres. "Nové varianty sa môžu stať nákazlivejšími, smrteľnejšími a môžu ohroziť účinnosť súčasných vakcín a diagnostiky," povedal a dodal, že by sa tým mohla výrazne predĺžiť pandémia.