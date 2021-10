Šéf OSN žiada mládež, aby naďalej bojovala proti zmene klímy

Miláno 1. októbra (TASR) - Svetoví lídri sa musia rozhodnúť medzi záchranou sveta alebo odsúdením "ľudstva na strašnú budúcnosť". Upozornil na to vo štvrtok v Miláne na prípravnom stretnutí kľúčového klimatického summitu v Glasgowe generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý súčasne apeloval na mládež, aby vytrvala vo vyvíjaní tlaku na politikov, informovala agentúra AFP.



Summit OSN o klíme (COP26), ktorý sa začne 31. októbra v Glasgowe, sa považuje za kľúčový pre ďalší úspech parížskej dohody z roku 2015. Táto dohoda zaväzuje krajiny sveta, aby prostredníctvom zníženia objemu emisií skleníkových plynov obmedzili nárast globálnej teploty "hlboko pod" dva stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím.



Emisie však počas šiestich rokov od uzavretia dohody stále rástli, pričom zo záväzkov jednotlivých štátov podľa odhadov OSN vyplýva, že globálna teplota na Zemi by mohla stúpnuť o "katastrofických" 2,7 stupňa Celzia.



"Pre celé ľudstvo je nevyhnutné, aby sme splnili sľub obsiahnutý v parížskej dohode. Nemusím ani zdôrazniť, že čas sa kráti. Body zvratu klimatického systému sú nebezpečne blízko," vyhlásil Guterres na stretnutí s ministrami z niekoľkých krajín, ktorí sa zúčastnili na prípravnom stretnutí COP26 prebiehajúcim do soboty v Miláne.



"Buď zachránime náš svet, alebo odsúdime ľudstvo na strašnú budúcnosť," upozornil Guterres.



Generálny tajomník OSN uviedol, že jediným najúčinnejším krokom, ktorý môžeme urobiť pre obmedzenie nárastu globálnej teploty, je postupné utlmovanie spaľovania uhlia. Začať treba tým, že sa nebudú nové uhoľné elektrárne.



V tejto súvislosti uvítal nedávne oznámenie Číny, že v rámci boja proti klimatickej zmene prestane financovať projekty v zahraničí, ktoré využívajú energiu zo spaľovania uhlia. Tým sa eliminuje jeden z významných zdrojov podpory pre svetový uhoľný sektor prispievajúci ku globálnemu otepľovaniu.



Guterres v tejto súvislosti vyzval súkromný sektor, aby nasledoval príklad Číny a zastavil financovanie projektov tohto druhu.