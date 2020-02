Šéf OSN žiada okamžité prímerie v sýrskej provincii Idlib

New York 28. februára (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval v piatok na okamžité prímerie v sýrskej provincii Idlib "skôr, ako sa situácia úplne vymkne spod kontroly".



Podľa agentúry DPA Guterres označil situáciu, v ktorej hrozí, že Turecko a Rusko sa dostanú na pokraj konfliktu, za "jeden z najnebezpečnejších momentov počas trvania sýrskeho konfliktu".



"Bez naliehavých krokov sa riziko ešte väčšej eskalácie zvyšuje každou hodinou. A ako vždy civilisti platia najvyššiu cenu," varoval šéf OSN v New Yorku.



Guterres zopakoval svoju výzvu na ochranu civilistov a uviedol, že má pre všetkých zúčastnených jednoduchý odkaz: Treba urobiť krok späť od prahu eskalácie.



Rusko a Turecko sa v roku 2018 dohodli na vytvorení demilitarizovanej zóny v provincii Idlib, ale sily sýrskeho prezidenta Bašára Asada sa snažia o znovuzískanie tohto posledného veľkého regiónu, ktorý nemajú pod kontrolou.



Pri štvrtkovom nálete sýrskych vládnych síl podporovaných Ruskom v provincii Idlib zahynulo 33 príslušníkov tureckých ozbrojených síl. Ide o najväčšie straty v radoch tureckej armády, odkedy sa Ankara v roku 2016 po prvý raz zapojila do vojenského konfliktu v Sýrii.



Turecko v piatok reagovalo odvetnými útokmi, pri ktorých v Idlibe údajne zahynulo 16 príslušníkov Sýrskej arabskej armády.



Ankara zároveň odmietla tvrdenie Ruska o tom, že tureckí vojaci boli počas útoku zamiešaní medzi príslušníkmi povstaleckých jednotiek.