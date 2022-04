Šéf OSN žiada štvordňové veľkonočné prímerie v Donbase

New York 19. apríla (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres odsúdil novú ruskú ofenzívu na východe Ukrajiny a vyzval na uzavretie štvordňového prímeria počas nadchádzajúcich pravoslávnych veľkonočných sviatkov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Namiesto oslavy nového života tohtoročná Veľká noc nastáva v čase ruskej ofenzívy na východe Ukrajiny," povedal novinárom Guterres.



Varoval, že veľká koncentrácia vojenských síl v Donbase nevyhnutne prispeje k ešte väčšej eskalácii násilia a spôsobí ešte viac obetí a škôd. V oblastiach bojov sú podľa neho ohrozené státisíce ľudských životov.



Šéf OSN preto žiada, aby boli aspoň počas tohtotýždňovej pravoslávnej Veľkej noci - od štvrtka do nedele - prerušené boje a vyhlásená "humanitárna pauza".



Takéto prímerie by podľa Guterresa umožnilo, aby sa z najviac ohrozených oblastí evakuovalo civilné obyvateľstvo a aby do nich mohli zároveň prúdiť dodávky humanitárnej pomoci.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer oznámil, že Rusko začalo rozsiahlu ofenzívu na východe Ukrajiny, ktorá sa čakala už niekoľko týždňov.



Generálny štáb ukrajinskej armády v utorok uviedol, že ruské sily zameriavajú svoje úsilie na úplné ovládnutie Doneckej a Luhanskej oblasti. Tieto regióny už od roku 2014 čiastočne ovládajú Moskvou podporovaní separatisti.