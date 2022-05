Šéf OSN:Rokovania medzi Kyjevom a Moskvou v blízkom čase zrejme nebudú

Viedeň 11. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu vyhlásil, že vojna na Ukrajine nebude trvať navždy, no zároveň poznamenal, že mierové rokovania medzi Kyjevom a Moskvou sa podľa neho v bezprostredne blízkej budúcnosti zrejme neuskutočnia. Uviedol to vo Viedni na spoločnej tlačovej konferencii s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom, píše agentúra Reuters.



"Táto vojna nepotrvá večne. Nastane čas, keď sa budú konať mierové rokovania," povedal šéf OSN. "Nevyzerá to však na blízku budúcnosť. Môžem však povedať jednu vec. Nikdy sa nevzdáme," uviedol.



"Táto nezmyselná vojna sa musí skončiť," apeloval Guterres, ktorého citovala agentúra APA. "Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila v krajine obrovské pustošenie, ničenie a utrpenie," povedal.



V súvislosti so zničeným mestom Mariupol Guterres konštatoval, že OSN sa zamerala predovšetkým na evakuáciu civilistov a zriaďovanie humanitárnych koridorov. V tejto sfére je podľa jeho slov ešte stále dostatok priestoru na diplomaciu. Guterres tiež priblížil, že OSN chce nájsť spôsob, ako exportovať z Ukrajiny potraviny a hnojivá na svetové trhy.



Van der Bellen uviedol, že Rakúsko ako neutrálny štáty urobí všetko pre to, aby ako sprostredkovateľská krajina prispelo k trvalému mieru na Ukrajine po tom, čo sa situácia upokojí. Takisto varoval pred hroziacim nedostatkom potravín vzhľadom na blokádu vývozu z Ukrajiny.



Okrem ruskej ofenzívy na Ukrajine Guterres a Van der Bellen diskutovali aj o ochrane klímy. Rakúsky prezident v súvislosti so snahou európskych krajín znížiť energetickú závislosť od Ruska konštatoval, že šéf Kremľa Vladimir Putin "urýchľuje odchod od fosílnych energií". Upozornil tiež, že hrozí, že klimatické problémy budú v dôsledku vojny odsunuté na neskôr.



V stredu popoludní má Guterres vo Viedni absolvovať pracovné rokovania s kancelárom Karlom Nehammerom, ministrom zahraničných vecí Alexandrom Schallenbergom a predsedom Národnej rady Wolfgangom Sobotkom.