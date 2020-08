Šéf pakistanskej armády navštívil Saudskú Arábiu

Rijád 18. augusta (TASR) – Šéf pakistanskej armády včera pricestoval do saudskoarabského hlavného mesta Rijád. Jeho návšteva prichádza v čase naštrbených vzťahov medzi oboma krajinami v súvislosti so sporným regiónom Kašmír.



Návšteva generála Kamara Džavída Badžvu bola zacielená na riešenie nezhôd spôsobených požiadavkou pakistanského ministra zahraničných vecí na rozhodnú odpoveď Saudskej Arábie na to, čo on označil ako indické zločiny v Kašmíre.



Badžva rokoval v Rijáde so saudskoarabským generálmajorom a šéfom generálneho štábu Fajjádom Ruwailim, informovala tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na saudskoarabské ministerstvo obrany.



„Počas stretnutia obaja činitelia rokovali o vyhliadkach na vojenskú spoluprácu a možnostiach jej podpory, ako aj o ďalších oblastiach spoločného záujmu," uviedol rezort vo vyhlásení.



Pakistanský minister zahraničných vecí Šáh Mahmúd Kurajší predtým vyzval Organizáciu islamskej spolupráce pod vedením Saudskej Arábie, aby usporiadala summit, na ktorom by sa prerokúvala otázka Kašmíru.



„Ak to nedokážete zorganizovať, potom budem nútený požiadať premiéra Imrána Chána, aby zvolal stretnutie zástupcov islamských krajín, ktoré sú pripravené stáť po našom boku v otázke Kašmíru a podporiť tamojšie utláčané obyvateľstvo," povedal Kurajší.



Jeho komentár vzbudil prekvapenie v Rijáde, kde to vnímali ako varovanie, že Pakistan sa pripravuje na zvolanie stretnutia zástupcov islamských krajín mimo Organizácie islamskej spolupráce.



Pakistan a India sa prú o právo na Kašmír od roku 1947, keď obe krajiny získali nezávislosť od Británie. Saudská Arábia v uplynulých rokoch podporuje Pakistan – svojho tradičného spojenca – miliardami dolárov vo forme finančnej pomoci a pôžičiek.



Pozorovatelia však tvrdia, že Rijád si zároveň nechce rozhnevať Indiu, ktorá je pre Saudskú Arábiu významným obchodným partnerom a dovozcom saudskoarabskej ropy.