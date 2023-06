Šéf PAP: Dezinformácie a ruská propaganda sú stále aktuálnou témou

Varšava 1. júna (TASR) - Dezinformácie sú stále aktuálnou témou a sme neustále konfrontovaní s novými spôsobmi šírenia ruskej propagandy. Vo štvrtok to povedal generálny riaditeľ poľskej tlačovej agentúry PAP Wojciech Surmacz, informuje TASR.



Na konferencii s názvom "Dezinformácie zajtrajška. Budúcnosť informačnej vojny" Surmacz uviedol, že Rusko posledných 100 rokov šíri dezinformácie úspešne a veľmi profesionálne.



Poliaci veľmi dobre vedia, ako funguje ruská propaganda, ale zvyšok sveta "v tom úplne zlyhal", uviedol.



Surmacz ďalej povedal, že "prakticky každý deň sa stretávame s novými spôsobmi, ktoré aktívne zavádzajú ruské dezinformácie nielen do života v Poľsku, ale v celom svete".



Zmienil sa o fotoalbume agentúry PAP venovanom prebiehajúcej vojne Ruska na Ukrajine a o podpore Ukrajiny, ktorú jej Poľsko poskytuje aj proti ruským dezinformáciám. Poľsko za to "dostalo veľa ďakovných listov", dodal Surmacz.