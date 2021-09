Šéf Pentagónu: Al-Káida sa zrejme pokúša v Afganistane o návrat

Washington/Kuvajt 9. septembra (TASR) – Americký minister obrany Lloyd Austin vo štvrtok vyhlásil, že extrémistická skupina al-Káida, ktorá využila Afganistan ako základňu na prípravu útokov na USA spred 20 rokov, sa po stiahnutí amerických vojakov a návrate hnutia Taliban k moci zrejme pokúša o obnovenie. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



„Taká je podstata tejto organizácie," povedal Austin malej skupine reportérov v Kuvajte na záver štvordňovej cesty po štátoch Perzského zálivu.



Minister dodal, že USA robia prípravy, aby zabránili návratu al-Káidy v Afganistane, lebo by to Spojené štáty ohrozovalo.



Taliban poskytoval al-Káide útočisko v rokoch 1996 – 2001, keď vládol v Afganistane. Keď Taliban po teroristických útokoch na USA z 11. septembra 2001 odmietol vydať vodcov al-Káidy, Američania vpadli do Afganistanu a Taliban zvrhli.



V priebehu 20-ročnej americkej vojny sa al-Káida zmenšila a zoslabla, ale po nedávnom návrate Talibanu k moci sa opäť vynorili otázky o jej šanciach v budúcnosti.



„Upozornili sme Taliban, že od neho očakávame, že už nedovolí, aby sa niečo také stalo," povedal Austin a myslel tým možnosť, že al-Káida využije Afganistan ako svoju základňu pre budúce útoky.



V dohode z februára 2020 s vtedajšou administratívou Donalda Trumpa sa vodcovia Talibanu zaviazali, že nebudú podporovať al-Káidu ani iné extrémistické skupiny, ktoré by ohrozovali Spojené štáty. Americkí predstavitelia sú však presvedčení, že Taliban udržuje vzťahy s al-Káidou, a mnohé krajiny vrátane štátov Perzského zálivu sa obávajú, že návrat Talibanu k moci môže otvoriť dvere aj oživeniu vplyvu al-Káidy.



Austin dôrazne vyhlásil, že americká armáda dokáže zvládnuť al-Káidu či inú extrémistickú hrozbu voči USA prichádzajúcu z Afganistanu, a to pomocou sledovacích a útočiacich lietadiel rozmiestnených v iných krajinách, napríklad aj v Perzskom zálive.



Pripustil tiež, že bez amerických vojakov a špionážnych skupín pôsobiacich v Afganistane to bude ťažšie.



Austin a minister zahraničných vecí Antony Blinken sa spolu objavili v utorok v Katare, aby vyjadrili vďačnosť Spojených štátov za to, že táto krajina v Perzskom zálive pomohla s tranzitom desaťtisícov Afgancov a ďalších ľudí evakuovaných z afganskej metropoly Kábul. Blinken navštívil aj evakuačné tranzitné miesto v Nemecku a Austin navštívil Bahrajn a Kuvajt.



V sobotu si budú USA pripomínať 20. výročie teroristických útokov z 11. septembra 2001, pri ktorých bolo zabitých takmer 3000 ľudí. Pätnásť mužov unieslo dopravné lietadlá komerčných leteckých spoločností a narazilo s nimi do mrakodrapov Svetového obchodného centra (WTC) prezývaných Dvojičky v New Yorku, do Pentagónu a jedno skončilo v poli v štáte Pensylvánia. Títo muži boli Saudskoarabi, rovnako ako vodca al-Káidy Usáma bin Ládin. Jeho teroristická sieť zorganizovala tento útok na USA práve na svojej základni v Afganistane.